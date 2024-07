Aumenta en España casi un 150% el intercambio de casa como una forma de ahorrar en las vacaciones. Se calcula que este verano en nuestro país se van a realizar 420.000 pernoctaciones de este tipo, pero ahora también se ha puesto de moda alquilar nuestros jardines, piscinas y azoteas por horas, ya sea a amigos, familias e incluso para rodajes de anuncios o documentales.

Este es el caso de María y sus amigas, que han alquilado por horas el jardín de una casa con piscina para celebrar una despedida de soltera. "Es un buen plan", destaca, ya que tiene la posibilidad de disfrutarla durante todo el día.

Un negocio con el que los propietarios de piscinas o terrazas pueden ganar desde 1.000 hasta 10.000 euros por temporada. Diego Fernández, director de Swimmy en España, informa de que "el precio medio en nuestro país está en cuatro ó cinco euros por hora y por persona". "Tenemos unas 1.300 piscinas aproximadamente activas en la plataforma", explica.

Y, es que, junto a las piscinas, los espacios más codiciados son los que permiten hacer barbacoas o tienen zonas de sombra.

En el caso de no querer o no poder rentabilizar nuestra vivienda, otra opción es intercambiar nuestra casa para que las vacaciones salgan más económicas. Este es el plan que tiene Sonia este verano, en el que ceden su casa a unas australianas y ellas se van a otra en Isla Mauricio. Con este van ya 70 intercambios, informa. Según explica, esta forma de viajar también tiene sus ventajas: "Me gusta ir a una casa donde la persona te dice cuál es su restaurante favorito es este o qué hay cerca".

España es el segundo mercado más importante del mundo en este tipo de pernoctaciones. En cinco años ha crecido un 147%, impulsado, en gran parte, por el factor económico, ya que se puede hasta ahorrar entre "un 30 y un 35% del presupuesto del viaje"; pero también por un turismo más responsable. Son distintas formas de sacar rédito a nuestro hogar y que cada vez ganan más adeptos.