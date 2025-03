Afectados los ahorros para la jubilación de más de 40.000 familias por la quiebra de una aseguradora

Alrededor de 40.000 familias españolas se han quedado sin sus ahorros tras la quiebra de la aseguradora luxemburguesa FWU, que opera en toda Europa, y que tras su hundimiento, se ha descubierto que los planes de ahorro que ofrecía eran en realidad planes de inversión.

Todavía se desconoce el total del dinero perdido por las familias, pero algunas personas han perdido todos sus ahorros después de darse cuenta de que lo que pensaban que eran planes de ahorros eran, en realidad, inversiones.

Una de las personas afectadas es Noelia, que con una hija adolescente ha perdido todo lo guardado: "Casi 10.000 euros y lo que está estimado que vaya a recuperar no se sabe muy bien cuándo, pero por lo menos dentro de 3 años o algo así, es menos de la mitad. Quería que esto (el dinero) fuese dedicado para sus estudios (de su hija), para su futuro. Y me pareció una gran idea depositar algo de dinero mensual y hacer una cajita a futuro".

Ahora, explica cómo comenzó todo y un intermediario mintió sobre lo que ofrecían: "Fue a través de un asesor financiero que se puso en contacto conmigo. Me contó que prácticamente el riesgo no existía". Pero sí había riesgo. "Es un producto muy complejo, muy especulativo que solamente sería adecuado para inversores profesionales o para minoristas muy cualificados", explica sobre estas inversiones camufladas la abogada Loleta Linares.

"Los consultores están actuando sobre personas que conocen, con la que tienen cierta familiaridad, y por eso también la gente, el consumidor al final, no ha indagado demasiado, porque me lo estaba vendiendo un amigo, entonces es normal que acabes confiando", comenta el asesor financiero Ángel del Amo.

De hecho, Loleta Linares explica que hay varias jurisprudencias del Tribunal Supremo que señalan que el intermediario es el responsable en estos casos. Por su parte, un intermediario que no ha respondido a nuestras preguntas y que nos remite a un comunicado en el que no se reconoce como responsable de esta situación, pero que se llevaría una alta comisión. Ahora, los afectados tienen una larga batalla judicial, pero en la que no podrán recuperar el dinero pagado a esos intermediarios.