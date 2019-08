Cristóbal Soria, colaborador de 'El Chiringuito', dio su punto de vista sobre el complicado presente de James Rodríguez en el Real Madrid.

Soria cree que el colombiano tiene que plantarse "en la puerta del despacho" de Zidane: "Yo me voy a la puerta y 'pom, pom, pom', hasta que me abre la puerta. Se sienta con el entrenador y le dice: 'Esta situación no le interesa ni a mí, ni a usted; ni a usted, ni a mí".

También valora la opción de buscar a un compañero, como a Sergio Ramos. "James es muy bueno y hay que meterlo del todo", opina Soria. "Zidane no quiere escuchar y James se ha cansado", explica Edu Aguirre.