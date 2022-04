Día triste para el fútbol americano. La NFL está de luto. En la mañana del sábado 9 de abril, el jugador de los Pittsburgh Steelers Dwayne Haskins ha sido atropellado. Su agente, Cedric Saunders, ha informado de su muerte.

Haskins, de 24 años -cumpliría 25 el 3 de mayo- era el quarterback de los Pittsburgh Steelers y ha sido atropellado al sur de Florida, según ha mencionado Adam Schefter, periodista de ESPN, que recibió la información del agente del jugador.

Statement from Head Coach Mike Tomlin: pic.twitter.com/hI5QaKzBUq

"Estoy devastado y sin palabras por el desafortunado fallecimiento de Dwayne Haskins. Rápidamente se convirtió en parte de nuestra familia Steelers a su llegada a Pittsburgh y fue uno de nuestros trabajadores más duros, tanto en el campo como en nuestra comunidad", escribió el entrenador de los Pittsburg Steelers, Mike Tomlin, en la cuenta de Twitter del equipo.

