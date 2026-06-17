Rafa Nadal responde a Leo Messi tras afirmar que se "identifica" con él

El ganador de 22 Grand Slams ha agradecido las palabras del argentino y le ha dado la enhorabuena "por el gran arranque del Mundial".

Tras anotar un hat-trick para darle la victoria a Argentina en su debut en el Mundial ante Argelia, Leo Messi compareció en rueda de prensa como mejor jugador del encuentro.

Entre otros aspectos, el argentino desveló que está viendo el documental de Rafa Nadal y que se siente "identificado" con él.

"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo. Estoy viendo la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Soy muy parecido en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo. Disfruto de esta manera", señaló.

Pues bien, el manacorí no ha tardado en responder agradeciéndole sus palabras y felicitándole por su gran partido frente al cuadro argelino.

Lo ha hecho a través de un mensaje publicado en Instagram: "Gracias y enhorabuena por el gran arranque del Mundial".