Carlos Alcaraz, favorito por encima de Sinner: "En términos de estética y belleza del juego..."

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

Lorenzo Musetti, número 15 del circuito ATP, ha escogido al murciano como el tenista con el tenis más bonito y más completo, por encima de su compatriota.

Carlos Alcaraz permanece alejado de las pistas de tenis debido a su lesión en la muñeca derecha. Dos meses después de su retirada en el Torneo Conde de Godó, el murciano continúa recuperándose, mientras que su acérrimo rival, Jannik Sinner, se mantiene en lo más alto del ranking ATP.

A pesar de su ausencia en los últimos torneos, Alcaraz sigue en boca de todos. No solo por su lesión o su rivalidad con el italiano, sino por su destreza y estilo de juego. El último en pronunciarse acerca del español ha sido Lorenzo Musetti, número 15 del circuito ATP.

En concreto, el tenista de Carrara ha concedido una entrevista a 'L'Officiel Italia', en donde le preguntaron qué tenista entre Alcaraz y Sinner tiene el tenis más bonito y más completo. Aunque es compatriota de Jannik, Musetti se decantó por Carlitos.

"Quizá el de Alcaraz. Creo que es el tenis más contemporáneo. Sinner es impresionante, casi perfecto por su frialdad, su claridad mental y por mantener constantemente un nivel increíble. Pero en términos de estética y belleza del juego, diría Alcaraz", asegura Lorenzo, eligiendo al español por encima de Sinner.

Además, el italiano ha elogiado a ambos tenistas, destacando su dominio y su forma de jugar. "Cuando están en su mejor versión, son los dos jugadores que expresan el mejor tenis de la actualidad", concluye Musetti.