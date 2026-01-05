El terrible calvario de un tenista que acudió al médico de Nadal: "Llevo el tendón de una persona muerta"

Thanasi Kokkinakis, número 450 del mundo, cuenta como una lesión interrumpió su carrera de manera inesperada y confiesa los momentos complicados que ha sufrido.

Ser tenista profesional puede llegar a implicar tener serios problemas físicos que le pongan freno a tu carrera. Es el caso de Thanasi Kokkinakis que llegó a ser el número 65 del mundo en el circuito individual y 15 en el de dobles. El australiano era una figura reconocida dentro del deporte de raqueta pero sin previo aviso desapareció mapa.

Kokkinakis pasó por un duro calvario de lesiones en un tendón del brazo derechó y, en su vuelta a las pistas, ha confesado lo que verdaderamente sufrió: "Lo que he vivido estos últimos 12 meses es una locura. Hablé con muchos cirujanos, muchos médicos, incluso con el médico de Rafa, y no estaba muy seguro de qué estaba pasando. Fue una locura".

"Ningún fisioterapeuta ni médico que vi se sentía cómodo ni seguro de cuál era el camino correcto. Dije que no quería seguir haciendo lo mismo. Antes jugaba un partido y quizá conseguía una gran victoria, pero mi brazo estaba hecho polvo durante las dos siguientes rondas. Básicamente me corté la mitad del pectoral. Tenía tejido cicatricial sin pelo con el que jugué durante unos cinco años", confiesa duramente Thanasi.

El australiano insiste en lo complicado que fue encontrar a alguien que quisiera intervenirle: "Vi a un montón de cirujanos que no querían operarme. Pensaban que era arriesgado. Nunca me habían operado en el tenis. Tengo un aloinjerto de tendón de Aquiles o el tendón de Aquiles de una persona muerta en el brazo, intentando unir mi pectoral al hombro".

"Es muy difícil recuperarse de ese proceso, porque no tienes a nadie con quien hablar porque nadie lo ha hecho", concluye el tenista en rueda de prensa. Su vuelta fue en el torneo de Brisbane de dobles donde jugó junto a Nick Kyrgios. La pareja se estrenó con victoria.