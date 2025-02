La tenista Emma Raducanu se derrumba en pleno partido al ver a su acosador en la grada

La número 61 del ranking WTA, Emma Raducanu, se ha derrumbado al inicio del partido de segunda ronda del torneo de Dubai. Con 2-0 en contra tras perder el saque, la tenista británica, llorando, se dirige hacia la juez de silla y se esconde detrás de ella.

Tras el apoyo de su rival, Raducanu volvió a la pista y el espectador fue expulsado. El colapso mental de la británica se debió a la presencia de un acosador. Según el comunicado de la WTA publicado en redes sociales, un individuo se había acercado a la tenista el pasado lunes en su duelo de primera ronda.

En su comunicado, la WTA afirma que está "trabajando activamente con Emma y su equipo para garantizar su bienestar y brindarle el apoyo necesario". Finalmente, se ha confirmado que la organización ha sido vetado de por vida al individuo de las pistas.

Raducanu ha sufrido un calvario con el acoso desde 2021. Entre noviembre y diciembre de ese año sufrió acoso de un hombre llamado Amrit Magar. El individuo recibió una orden de alejamiento de una milla (1,6 kilómetros) durante cinco años.

La ganadora del US Open 2021 fue acosada por este individuo de muchas maneras: desde varias visitas a su casa hasta un ramo de rosas que decía: "No hace falta decirte nada, mereces todo el amor". Incluso, 'Sky Sports' relató en su día que el acosador robó un zapato de su padre como 'trofeo'.

"Siento que me han robado la libertad...No me siento segura ni en mi propia casa", declaró en su día. Finalmente, Emma pudo volver al partido para seguir luchando por el pase. En cambio, cayó frente a Karolina Muchova en dos mangas por 7-6 y 6-4.

