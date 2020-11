Nick Kyrgios ha hablado de nuevo sobre cómo sufrió de depresión. El tenista australiano, en una entrevista en 'The Age', ha confesado incluso que por su cabeza pasó la idea de dejar el tenis.

"Pensaba que tal vez era el momento de tomarme un año libre. No podía ni ver una pista de tenis, y no tenía sentimiento alguno de alegría. No quería estar. No tenía motivación", afirma.

Kyrgios, además, dice incluso que el tenis le "quitaba energía": "Tan solo seguía mis patrones por inercia".

"El tenis empezó a tener un impacto negativo en mi vida. Llegué a pensar ya no en dejarlo del todo, pero sí en tomarme un descanso", dice Kyrgios.

El oceánico, además, habla de cómo le fue con los psicólogos: "Me arrepiento de haber ido a verles. Todo lo que me dijeron era incorrecto, y fui yo mismo quien salió de esa situación".

"Este tiempo en casa me ha venido estupendamente. Pude desconectar y centrarme en mis pasiones. Era lo que necesitaba", afirma Kyrgios.

Kyrgios lleva sin competir desde 26 de febrero, día en que abandonó en primera ronda de Acapulco ante Ugo Humbert.