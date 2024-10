En el tenis actual sobresale una polémica sobre el resto de las demás. La cantidad de torneos que hay en una sola temporada es motivo de queja de la gran mayoría de tenistas. Jugadores de la talla de Carlos Alcaraz o Alexander Zverev ya han mostrado su descontento con esta situación.

Sin embargo, hay un tenista que se desmarca de la opinión general del circuito. Nada más y nada menos que el número uno del mundo. Jannick Sinner no ve un inconveniente jugar tantos torneos y apunta a que la clave está en elegir cuáles jugar y cuáles no: "Tenemos muchos torneos, pero siento que esta temporada elegí correctamente donde jugar y para mí no ha significado un problema".

"Tenemos compromisos obligatorios, como los Masters, pero podemos elegir si jugar antes de ellos o no. Los jugadores podemos decidir, así que creo que está bien", concluyó un Sinner que ha sufrido para pasar a tercera ronda del Masters 1.000 de Shanghái ante un gran Tomás Martín Etcheverry que ha obligado al italiano a jugar el tercer set.

Carlos Alcaraz también ha certificado su pase a tercera ronda. El murciano ha conseguido su victoria número cien en pista dura tras imponerse a un correoso Wu Yibing por 7-6 y 6-3.