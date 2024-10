Alcaraz ya está en segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghái. El murciano ha superado con facilidad al chino Shang en dos sets (6-2 y 6-2) en el primer partido del segundo torneo de la gira asiática.

Con respecto a la temporada pasada se puede apreciar una diferencia con Carlitos. El número dos del mundo ha afrontado esta recta final de año de manera muy distinta a como lo hizo en 2023. Cabe recordar que Alcaraz cayó en semifinales del US Open ante Daniil Medvedev y que desde ese momento su rendimiento cayó en picado.

En 2024 es distinto. Se puede ver a un Alcaraz más sereno y tranquilo. Ha sido el propio murciano quien ha apuntado la clave para haber llegado tan bien a esta gira asiática: "Intento llevar el momentum. Me siento bien en pista y físicamente me siento muy bien. Para mi tenis, es muy importante sentirme así. Estoy golpeando a la pelota realmente bien, también. Soy alguien que busca lo positivo".

"Por ejemplo, la gira norteamericana no fue todo lo bien que yo esperaba, así que he tenido más tiempo de preparar esta parte del año, de cara a este torneo. He tenido un par de semanas donde he trabajado dentro y fuera de pista, y eso ha funcionado. Creo que ahí está la diferencia y por eso estoy mostrando este nivel de tenis. Solo intento disfrutar mi tiempo en pista, jugar grandes puntos, grandes rallies", añadió Carlitos en rueda de prensa.

El murciano se a reencontrado con Novak Djokovic después de mucho tiempo y su saludo ha dejado un momento de los más entrañable entre el español y el serbio. Este último se ha atrevido a ponerle un 'mote' a Carlitos.