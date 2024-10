El partido del pasado miércoles entre Carlos Alcaraz y Jannick Sinner ha dejado asombrado al mundo del tenis. El italiano y el español fueron capaces de mostrar un nivel de juego increíble que terminó resultando en uno de los mejores partidos en lo que llevamos de temporada.

El tenis llevado a cabo por ambos ha despertado la admiración de grandes figuras de este deporte. Mats Wilander, exnúmero uno del mundo, se rinde a Carlitos y a Sinner: "El espectáculo que han mostrado en Pekín ha sido genial, súper entretenido, por mi parte lo pongo ahí arriba como uno de los mejores eventos deportivos de la historia. Cada vez que se enfrentan se produce esa magia, siempre producen esa especie de suspense a favor del entretenimiento".

"Lo que ocurre cuando Sinner y Alcaraz se encuentran en la pista es un partido que se puede ir hacia cualquier lado, nunca sabes hacia qué dirección se irá la victoria. Cualquiera de ellos puede ganar, como si ninguno se sintiera intimidado por la otra persona. Luego hay cambios de dinámica, como en cualquier otro partido de tenis, pero no duran tanto. Los suyos duran cinco o diez minutos como máximo, hasta que el otro tipo regresa y se inventa algo para recuperar la cima", reconoció Wilander en 'Eurosport'.

El campeón de siete Grand Slams se vio tan sorprendido por el nivel de Alcaraz y Sinner que no dudó en compararlos con los mejores de la historia: "En términos de nivel, estos dos chicos están siguiendo los pasos del Big3. Espero que Roger, Novak y Rafa no me estén escuchando pero, en términos de nivel, cuando Sinner y Alcaraz están en su mejor momento".

"No hay manera de que haya nadie jugando mejor a tenis. Con ellos la pelota directamente hace cosas diferentes, más complicadas que las del resto", concluyó Wilander.