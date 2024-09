Poco a poco van estallando todos los tenistas. El último, Alexander Zverev. El germano protagonizó un tenso momento en rueda de prensa con un periodista que le preguntó sobre el polémico calendario. Esta temporada es más exigente que nunca y obliga a los tenistas a jugar prácticamente todas las semanas.

'Sasha' se proclamó campeón de la Laver Cup el pasado domingo junto a Carlos Alcaraz y el 'Team Europa' dos años después. A pesar de la consecución del título, el alemán tuvo un 'rifirrafe' con un periodista cuando le preguntaron sobre el calendario.

"A la ATP no le importa nuestra opinión. Es un negocio de dinero. ¿Y qué, hacemos un boicot? No se nos permite. Nos multan si no jugamos torneos. Entonces, ¿Qué cree que deberíamos hacer? Le estoy preguntando", explicó Zverev.

El alemán fue muy crítico con la organización y asegura que no se tiene en cuenta a los tenistas: "Así que no hay tiempo para descansar, para preparar el cuerpo ni desarrollar los músculos sin tocar la raqueta, solo preparándote físicamente para una temporada larga y muy difícil. No tenemos ese tiempo".

La carga de torneos obliga muchas veces a los tenistas a no poder jugar al 100%. El número dos del mundo también analizó esta situación que les perjudica a nivel de resultados: "Si eres una persona joven y ambiciosa, que todavía siente que no ha logrado las cosas que quería en su carrera, no puedes descansar. El circuito continúa sin ti. Tenemos que hacer algo al respecto".

Apoyo a Alcaraz

Las palabras de Zverev se suman a las de Carlos Alcaraz que fue incluso más contundente que el alemán: "Muchos creen que este es un calendario que está bien, pero otros pensamos que hay muchos torneos obligatorios y probablemente vendrán años con aun más. En cierto modo, nos están matando".