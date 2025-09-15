Rune carga contra España y su afición tras la eliminación de la Copa Davis: "La educación..."

El danés criticó ciertos comportamientos de la grada y terminó por no saludar a juez de silla en un encuentro en el que hubo varios episodios de tensión.

España cerró su clasificación para las finales de la Copa Davis después de remontarle a Dinamarca un 0-2 a su favor en el global de la eliminatoria. Al final de la jornada del sábado, todo parecía estar de cara para que los daneses sentenciaran el cruce pero Jaume Munar y Pedro Martínez consiguieron el punto de dobles.

Fue el propio Pedro quien, ante la estrella danesa, Holger Rune, igualó la eliminatoria en un partido que tuvo de todo. Rune llegó a disponer de una bola de partido. Sin embargo, Martínez lo llevó al desempate del tercer y definitivo set y ahí puso el 2-2.

Antes, David Ferrer había tenido una fuerte discusión con el juez de silla por ciertos comportamientos de Rune que no fueron sancionados. El danés, sorprendentemente, le negó el saludo al colegiado tras el encuentro.

"No se lo merecía (que le saludara). Eso pienso yo. Fue bastante evidente, demasiados errores. No fue un buen trabajo, en mi opinión. Así que sí, no se lo merecía", aseguró Holger en unas declaraciones para el medio 'Ekstrabladet'.

El danés también dejó caer un 'dardo' por el comportamiento de la afición: "Simplemente, creo que hay diferencias entre los modales daneses y españoles. Hay algunas diferencias en la educación. Pero eso es parte del juego, y he vivido situaciones peores. Hay algunas cosas que, por supuesto, son un poco antideportivas. Pero, de nuevo, he vivido situaciones peores".