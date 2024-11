David Ferrer no se arrepiente de haber apostado por Rafa Nadal: "Le volvería a elegir"

Rafa Nadal ya es oficialmente extenista. Este martes disputó su último partido en la Copa Davis. Salió derrotado ante el neerlandés Botic van de Zandschulp en dos sets y posteriormente se despidió oficialmente del tenis ante la derrota de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers.

Y David Ferrer, capitán del equipo español en la Davis, no se arrepiente de haber puesto a Rafa a jugar. Así lo ha dicho el día después en una entrevista a 'Mundo Deportivo'.

"Yo tenía confianza en que lo íbamos a sacar. Y en el dobles también tenía confianza de que éramos mejores. El nivel de Países Bajos me sorprendió mucho, sobre todo Koolhof. Jugaron un gran partido. El dobles se decide por puntos que podían haber cambiado la dinámica. No fue así, y ya está. Nos quedamos así, como un jarro de agua fría", se explica Ferrer.

Sobre las palabras de Nadal en rueda de prensa después de caer derrotado, donde dijo que si pasaban de eliminatoria "él no se elegiría", dice Ferrer que es el capitán el que decide: "Es la verdad. El capitán es el que tiene que tomar decisiones y no me arrepiento para nada".

"A toro pasado todo es muy fácil, pero lo volvería a hacer. Obviamente, sabiendo el resultado, cambiarías ciertas cosas, tácticas. Pero yo confiaba en que era el mejor equipo. Esto es así. Para esto está el capitán. Para tomar decisiones y aceptar que a veces salen bien y a veces no", dice el capitán del equipo español, eliminado por Países Bajos en los cuartos de final.

Con España eliminada, David dice que seguirán en contacto a pesar de que ya no acuda más con el equipo español: "No he hablado esta mañana con Rafa, me he despedido de su entrenador y del resto del equipo y me despediré de Rafa, lo llamaré y esta semana hablaremos. Ahora son muchas cosas. Tenemos mucha confianza. Vamos a seguir en contacto".