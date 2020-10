Rafael Nadal llega a su decimotercera semifinal del Roland Garros tras derrotar a Jannik Sinner en un partido donde ambos sufrieron. El joven italiano, por enfrentarse al balear en su terreno predilecto, y Nadal por tener que jugar de noche, con frío y viento, algo que no le hizo ninguna gracia.

Nunca antes se había jugado un partido en París que acabase de madrugada. "El problema es el tiempo. No es lo ideal acabar a las 01:25. Pero el principal problema es que hace frío y creo que es peligroso para el cuerpo. Los futbolistas juegan a estas temperaturas pero están siempre en movimiento. No entiendo porque han puesto cinco partidos en la Chatrier", comentó Nadal tras el partido.

Y es que no solo él estaba contrariado por el horario, incluso la tenista polaca Iga Swiatek, que jugó antes que el balear, preguntó sorprendida si Nadal, un ganador de 19 Grand Slam, iba a tener que jugar tan tarde.

A pesar de no estar de acuerdo con el horario, quiso restarle importancia y centrarse en el resultado: "No he empezado enfadado para nada y menos en los cuartos de este torneo. No es lo ideal jugar a estas horas por la temperatura. He conseguido ir de menos a más en el partido. Es mi segundo torneo en seis meses. He venido aquí con objetivos ambiciosos y estar en semifinales ya es un buen resultado. Creo que he terminado el partido muy bien".

Ahora, se enfrentará a Schwartzman el viernes 9 en un horario más favorable, a las 17:30. "Viene con mucha confianza y me ganó en Roma, y eso es una ventaja para él. Las condiciones aquí son más favorables a su estilo de juego. Yo intentaré dar lo mejor posible. Intentaré hacer algo distinto de lo que hice en Roma. Son semifinales de Roland Garros y no puede ser fácil", confesó Nadal.