¿Rafa Nadal, Federer o Djokovic? Fonseca, 'joya' del tenis, elige al mejor

Entre los tenistas que más hazañas han protagonizado en la historia del mundo del tenis han sido jugadores como Rafa Nadal, Roger Federer o un Novak Djokovic que aún sigue en pie tras la retirada de jugadores que han marcado un antes y un después durante los últimos años.

La nueva generación de tenistas con un talento al alcance de muy pocos muestra signos claros de que el futuro del tenis está en sus manos. Uno de ellos es el brasileño Joao Fonseca, quien ya se ve envuelto en un entorno donde el respeto y la competitividad al más alto nivel reina por los cuatro costados.

Esta nueva situación supone un reto para un Fonseca que se muestra ilusionado y conmovido ante la influencia de personas que muestran su cariño un día sí y otro también. El joven recuerda su pasado que hasta hace poco tiempo era como el de cualquier otro niño en la grada: "Es muy bonito ver qué la gente me para por la calle, me saluda o me felicita. Hace tres años era yo el que pedía autógrafos", ha señalado un Fonseca aún en shock ante tanto revuelo en declaraciones a 'GE'.

Respecto al ambiente que el joven se ha encontrado alrededor de su figura, Fonseca ha recalcado que todos los jugadores han acogido con positivismo y cariño su llegada. La integración del brasileño ha sido más que buena, aunque ya ha notado diferencias en cuanto al trato recibido entre categorías interiores y el máximo nivel.

"Lo he sentido un poco, no voy a mentir. Los jugadores me respetan y me felicitan por el juego, quizás porque ven que puedo aportar aspectos positivos en este deporte", ha afirmado Fonseca en relación a sus primeras impresiones.

La comparación entre tenistas que han tenido una gran repercusión en los últimos tiempos es ya un clásico entre todos los aficionados al tenis. Cuestionado sobre quién considera que es el mejor jugador que han visto sus ojos, Fonseca no ha tenido dudas en responder a una pregunta que a otros les resulta complicado afirmar con contundencia.

"Mi ídolo es Federer y eso no se puede cambiar. Se puede decir que Djokovic es el mejor de todos los tiempos, pero Federer es el más grande, no tiene rival", ha insistido Fonseca, que no ha mencionado a Nadal en su respuesta.