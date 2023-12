Con la certeza de que Rafa Nadal reaparecerá en las pistas en el ATP de Brisbane tras un año en el dique seco, la gran incógnita es saber cómo volverá el ganador de 22 Grand Slams.

El manacorí ha sido el primero en afirmar que su objetivo es no ponerse objetivos, buscando disfrutar en el que con casi toda seguridad será su último año en activo.

La semana pasada, Nadal ha estado en Kuwait entrenando junto al joven tenista Arthur Fils.

Tras compartir pista con Rafa, el francés compartió con Ivan Ljubicic, extenista y extécnico de Roger Federer, sus impresiones.

El croata las ha desvelado en la 'Gazzetta': "¿Nadal? Arthur me escribió para decirme que estaba jugando a un nivel muy alto. Siempre espero grandes cosas de Rafa".

Desde luego, las imágenes que ha dejado Rafa Nadal en Kuwait son, cuando menos, esperanzadoras.

Arthur Fils says Rafael Nadal is IN GREAT SHAPE

This is what Ivan Ljubicic reveals:

"Nadal? Arthur Fils wrote to me to tell me that he was playing at a very high level. I always expect great things from Rafa."

(via @Gazzetta_it) pic.twitter.com/YApEMGDP70