No son "amigos", tal y como ha afirmado Djokovic en varias circunstancias, pero Rafa Nadal y Novak encarnan una rivalidad que, junto a Roger Federer, no es historia del tenis, sino del deporte.

Eso sí, como con cualquier otro cara a cara, pueden salir roces. En una entrevista en '60 minutes', el serbio ha relatado qué es lo que más le ha molestado del manacorí en una relación que se va a más de los 15 años.

Todo sucedió en el vestuario durante la previa de un partido de Roland Garros: "Recuerdo jugar con él en Roland Garros, nuestras taquillas estaban una al lado de la otra, muy cerca. Intentamos darnos espacio, pero el vestuario no es tan grande".

Y fue entonces cuando, como se le ha visto en otras muchas situaciones, Rafa arrancó con su 'juego psicológico' y comenzó a calentar para amedrentar a su rival.

"Ya sabes cómo Nadal realiza esos saltos antes de salir a la cancha, incluso en el vestuario hace sprints junto a sus rivales. Podía hasta escuchar qué música estaba escuchando en sus auriculares, todo eso me molesta", recuerda 'Nole'.

En el momento, el número 1 del mundo no se percató de que se trataba de un "guion", y logró sacar fuerzas de esa "molestia".

"De todo esto, que en realidad es un guion, no me di cuenta al principio de mi carrera. Ahí me sentí intimidado, pero me motivó a demostrar que estaba listo para la batalla", ha añadido Djokovic, que desea un 'last dance' junto a Rafa Nadal en 2024. Y si puede ser en Roland Garros, mejor.

