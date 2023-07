Después de superar a Nicolás Jarry, el siguiente reto de Carlos Alcaraz en Wimbledon será el italiano Matteo Berrettini en los octavos de final. Un duelo que será muy exigente para el número 1 del mundo, que sufrió por primera vez en el torneo en el duelo ante el chileno.

Reconoció Alcaraz la "confianza" que había ganado en este partido: "Estoy muy contento, pero cansado al mismo tiempo. Ha sido un partido muy complicado. Este duelo me ha dado mucha confianza".

Berrettini, por su parte, derrotó en su partido de tercera ronda a Alexander Zverev. Y afronta con muchísimas ganas un duelo ante Carlos que no esperaba: "Si me dijeran hace unas semanas que iba a jugar cinco días seguidos en Wimbledon, lo habría firmado con sangre".

"Nunca había pasado que jugara en un Slam tantos días seguidos. No jugué al mejor de cinco sets todos los días, jugué un set, luego dos sets. Venía de no jugar nada y fue intenso. Creo que en cierto modo me ayudó", ha comentado el tenista italiano.

Horario y dónde ver

El partido de octavos de final entre Alcaraz y Berrettini se disputará este lunes, 10 de julio, en la pista central del All England Club. Todavía sin horario oficial, se espera que el duelo entre ambos no comience hasta primera hora de la tarde.

Se podrá ver en televisión a través de 'Movistar'. Además, laSexta, en su especial de tenis, ofrecerá la crónica y las declaraciones de los protagonistas una vez que finalice el encuentro.