La lluvia está siendo protagonistas en los retrasos e interrupciones en la presente edición de Wimbledon. Sin embargo, en esta ocasión, fueron dos activistas ecologistas del grupo 'Just Stop Oil', los que invadieron la pista 18.

Estos individuos arrojaron confeti naranja y piezas de un rompecabezas mientras estaban jugando Grigor Dimitrov y Sho Shimabukuro el partido de segunda ronda del Grand Slam.

La escena se volvió aún más surrealista cuando un se sentó durante unos segundos en medio de la pistas. Después las autoridades le redujeron y lo evacuaron, sin que opusiera resistencia. El público del All England Club de lo despidió entre abucheos.

La organización del torneo ya se temía que esta situación que ya se dio en eventos de cricket, rubgy y snooker se produjera también en el tenis. Por ello incrementaron la seguridad, aunque sin mucho éxito.

🎾 BREAKING: Just Stop Oil Disrupt @Wimbledon

🎉 “Once more, orange clouds hang over a British sporting event this summer—this time it’s ticker tape rather than paint dust, but it is an intrusion and will need sorting out.”

