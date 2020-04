Novak Djokovic se pronunció sobre la posibilidad de que se descubra una vacuna para luchar contra el coronavirus en los próximos meses... y sus palabras han traído polémica.

Y no es para menos. El tenista asegura que "no está a favor de las vacunas". "No me gustaría que nadie me obligue a vacunarme para tener que viajar", explicó en un directo de Facebook.

Estas palabras las relacionó con la posibilidad de que sea obligatoria estar vacunado contra el Covid-19 para poder viajar por el mundo, hecho que los tenistas realizan durante la temporada. "¿Cómo hacer los viajes? Yo, personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que me obligaran", asegura.

"Yo quiero decidir si voy a someterme a la vacuna o no. Por el momento, tengo esta opinión. No sé si cambiará", seguía el tenista servio.

Con respecto al regreso a la competición en el mundo del tenis, Djokovic cree que podría ser en octubre o noviembre: "La temporada se reanudará oficialmente cuando todo el mundo esté seguro al cien por cien de que la gente puede venir, y eso llevará tiempo".

Djokovic pasa el confinamiento reinventando el tenis. Hace unos días sorprendió a las redes sociales con un curioso partido en el salón de su casa con dos sartenes.