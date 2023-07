La sesión a contrarreloj de este martes dejó un claro vencedor. Después de un esfuerzo titánico, Jonas Vingegaard le endosó un minuto y 38 segundos a su máximo perseguidor. El danés es líder de la general y con la victoria en la contrarreloj se postula como principal favorito a ganar el Tour de Francia.

Debido a la cantidad de tiempo en la que aventajó Vingegaard a Pogacar, son muchos los rumores que apuntan a un posible dopaje por parte del escandinavo. El director del Tour, Christian Pudrhomme, ha desmentido la información nada más conocerse estas sospechas y asegura en 'France Info' que "no tienen sentido".

Pudrhomme también ha aprovechado para garantizar la seguridad y viabilidad de las medidas antidopaje: "Los controles los lleva a cabo una agencia independiente, lo que quizás no era el caso antes... Están haciendo todo lo que pueden para luchar contra el dopaje. El maillot amarillo se somete a pruebas todos los días, igual que se revisan las bicis todos los días", ha afirmado Pudrhomme.

La pugna entre Vingegaard y Pogacar está siendo memorable. El máximo mandatario se mostró sorprendido ante el abultado triunfo del danés en la contrarreloj: "Es una victoria aplastante, que no esperábamos... Hasta el momento prácticamente hubo un empate con unos segundos de diferencia. Tejí la metáfora de la pelea de boxeo con cada corredor intercambiando golpes".

A falta de solo cinco etapas para que finalice el Tour de Francia, Jonas Vingegaard lo tiene muy de cara para revalidar el título por segundo año consecutivo. El danés no se creía el resultado de la contrarreloj: "Me he sorprendido a mí mismo, ha sido la mejor contrarreloj de mi vida".