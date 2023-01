Novak Djokovic ha arrasado a Andrei Rublev en los cuartos de final del Open de Australia. Derrotó al ruso en tres sets (6-1, 6-2 y 6-4) y está a solo dos partidos de igualar a Rafa Nadal como el tenista con más Grand Slams de toda la historia del tenis.

El serbio está mostrando un tenis espectacular, pero también está teniendo que soportar el mal comportamiento de algunos aficionados. "Sigue pasando una y otra vez. No hay mucho que pueda hacer al respecto, son unos pocos individuos", ha denunciado el semifinalista.

"Se pasó de la raya. Si sólo quiere provocar e insultar, hay que avisarlo. Lo escuché pero estaba apoyando a Rublev. No hizo ningún comentario malo más. Así que no hubo más quejas", dijo Djokovic sobre ese aficionado que estuvo molestando todo el partido.

A nivel deportivo, se encontrará a Tommy Paul en semifinales. Y está súper motivado, sobre todo al recordar que el año pasado fue expulsado del país por no tener la vacuna contra el coronavirus: "Está claro que este año tengo un extra de motivación por la lesión, lo que pasó el año pasado... Quiero hacerlo bien".

"Yo siempre quiero ganar y salgo a por ello, en especial cuando se trata de los Grand Slam", ha afirmado el serbio.

"Estoy contento de cómo he ganado mis dos últimos partidos contra dos rivales complicados. Estoy donde quería estar. No puedo pedir más. Nunca he perdido una semifinal del Open de Australia y espero mantener ese récord", ha sentenciado.