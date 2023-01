Novak Djokovic sigue con paso firme en el Open de Australia. El serbio está pasando rondas a pesar de las molestias, de las que muchos han dudado de su veracidad, algo que Toni Nadal considera lógico.

El tenista serbio, tras vencer en octavos a Alex de Miñaur, se defendió de las acusaciones de fingir: "Los que duden, que sigan haciéndolo. Es curioso cómo únicamente se ponen en tela de juicio mis lesiones, mientras que cuando otros tenistas, ya sabes a quién me refiero, tienen problemas físicos, ellos son las víctimas".

Y Toni Nadal, en su columna de 'El País', ha respondido: "Entiendo que ese 'otros' al que se refiere hace referencia a Rafael, el 'otro' único tenista lesionado entre los aspirantes al título".

Además, explicó que, pese a que él crea sus molestias, entiende las dudas del resto: "Durante años hemos visto lesiones, tanto de mi sobrino como de otros jugadores, que han tenido un efecto inmediato incluso impidiendo acabar el partido o condicionándolo. Por eso, no debería extrañar a Novak que se dude de él tras sus grandes actuaciones ante Dimitrov y De Miñaur".

En ambos partidos a los que hace referencia Nadal, Djokovic necesitó de la atención médica durante el encuentro, lo que no le impidió ganarlos con solvencia.

"No pongo en duda la veracidad de sus problemas y, si no van a más, no creo que le impidan levantar el trofeo el próximo domingo", zanjó Toni Nadal dando como favorito para ganar el primer Grand Slam de la temporada al serbio.