Nick Kyrgios, vigente campeón en Acapulco, tuvo que abandonar el torneo a las primeras de cambio por unos problemas en la muñeca que arrastraba desde el Open de Australia. Y el público mexicano no se lo tomó nada bien.

Al dirigirse a su banquillo y anunciar que no podía continuar, los aficionados le abuchearon hasta que abandonó la misma pista. Justo en ese momento acababa de perder el primer set (6-3) ante el francés Ugo Humbert.

Y Kyrgios no reaccionó bien a los pitos del público. "Intenté jugar pero estoy lesionado. Durante esta semana he hecho entrevistas para los medios, traté de darle a los fans algo de tenis… ¿y son irrespetuosos? Honestamente, no me importa una mierda".

"Vine aquí e intenté jugar pero obviamente, mi muñeca no está lista para jugar. Sentía dolor en cada revés. Es una pena después de todos los recuerdos que tenía aquí del año pasado. Es duro para mí tener que venir aquí y retirarme", sentenció el australiano.