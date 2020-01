Naomi Osaka ha confesado que estuvo a punto de morir en el mar. La japonesa, número 4 del ránking de la WTA y ganadora de dos Grand Slam, confirmó en la web de la competición que vivió una "experiencia cercana a la muerte" cuando practicaba paddleboard en el Caribe junto a su hermana.

"No me gusta el mar y no hice jamás paddleboard, así que nos fuimos cerca de casa. Pero nos encontramos con una corriente", comenzó la nipona.

Osaka reconoce que cada vez estaba más preocupada: "La casa cada vez estaba más lejos... ¿a qué distancia estás tratando de llevarnos? Yo no soy buena nadadora, el agua era negra y el casa era ya un punto pequeño en la lejanía".

"Si muero, esto depende de ti", comenta Osaka que le dijo a su hermana. "Ahora pienso en todos los tiburones. Si pasa algo le tendrás que decir a mamá cómo morí en Islas Turcas y Caicos".

"Mi hermana dijo que vio un tiburón, y yo logré subirme a la tabla. Comencé a gritar y a llorar... solo pensaba que no quería morir así", termina la japonesa.