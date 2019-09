Hay momentos que definen a un deportista. Y hay actos que lo que hacen es definir a una persona. En el tenis, tenemos a Rafa Nadal, rescatando a un niño de la muchedumbre, y también contamos con Medvedev haciendo peinetas al público y con Kyrgios riéndole las gracias. Por suerte, hay más como el balear, y en el cuadro femenino el ejemplo más claro es Naomi Osaka.

Porque en la derrota y en la victoria hay que saber qué hacer y cómo hacerlo. La japonesa derrotó en el US Open a la joven Coco Gauff, de 16 años, y ante las lágrimas de esta se dirigió hacia ella para consolarla y mostrar el enorme respeto que tiene para con ella.

"Naomi es alucinante, ha jugado increíble y he aprendido mucho de este partido. Ha sido muy dulce conmigo. Me pidió que hiciéramos la entrevista juntas, y dije que no porque iba a llorar", dijo Gauff.

No fue la única en soltar una lágrima, pues Naomi hizo lo propio. Y es que el deporte es así, o debe ser así. Ojalá este tipo de gestos, de buen ambiente y de guardar las formas para con alguien que se dedica a lo mismo que tú se dé más. El público lo agradece... y lo valora.

