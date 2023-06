El mundo del tenis se quedó impactado con los problemas físicos de Carlos Alcarazante Novak Djokovic al inicio del tercer set en Roland Garros. Sin embargo, su médico, Juanjo López desveló en una entrevista con Juan Cervantes que los calambres comenzaron antes y que tenían una explicación.

El cuerpo técnico de Carlos ya sabía de los problemas físicos de Alcaraz antes de que en el tercer set se doliera del gemelo. "Él tuvo calambres en todo el cuerpo, empezó en el antebrazo, derecho, que eso fue antes de pedir el servicio médico", dijo.

Juanjo destacó que existen dos tipos de calambres: "el fisiológico y el psicológico". El primero se produce cuando se sufre "un desajuste". "Cuando hace mucho calor, no te has hidratado lo suficiente o no has bebido lo suficiente". Ante todo, Juanjo destacó que Alcaraz siempre lleva sus bebidas para reponer sales.

Lo que le ocurrió a Alcaraz se debía al factor mental. "Es el calambre psicológico donde se suma todo el estrés psicológico, que en el tenis es máximo" dijo. En este caso "el estrés mental repercute", añadió

Lesión en la muñeca izquierda

"En un lance fortuito del segundo set yendo a por una bola, se resbaló y apoyó las dos manos". "Después del partido le preguntamos y de los calambres, no tenía ninguna molestia, pero si de la muñeca izquierda, que es con la que hace el revés a dos manos"

"Quizá tengamos que descansar un poco de raqueta para recuperar esta muñeca izquierda que aparentemente no parece de gravedad", recalcó. A pesar de todo dijo que la evolución es "favorable", pero que "la molestia persiste".

"Es una lesión que no debería darnos problemas". "Es 100% seguro que vayamos a Wimbledon". De hecho, explicó que Carlitos está inscrito en otros torneos previos como Queens, y su participación dependerá de la evolución de la muñeca prueba: "Es un proceso postraumático".

Ejemplo del calambre de Rafael Nadal

Juanjo López puso de ejemplo un calambre que sufrió Rafael Nadal después de un partido en rueda de prensa. Allí Rafa "estaba relajado, no estaba en la pista". Con ello explicó que le sucedió a Alcaraz.

"Lo que pasó fue que Djokovic pidió un tiempo médico a mitad de set, y después se fue al baño siete minutos. Durante esos siete minutos te estás relajando...", ha señalado.

"Siempre pedimos al tenista que se active, pero como llevaba mucho desgaste del set (el segundo que se lo llevó Alcaraz finalmente) al estar casi ganado y después casi perdido se relajó", ha reflexionado.

"Los calambres empezaron en la mano derecha, en el brazo, que eso para un tenista es lo peor porque no tienes la sensación de empuñar bien la raqueta. Después ya comenzó con el gemelo en el 1-1 y necesitó de un tiempo médico", ha añadido.

"Terminó el partido sin calambres, pero ya no tenía es chispa de seguridad contra Novak Djokovic para una semifinal de Roland Garros", ha zanjado.

A pesar de todo, el medico cree que lo ocurrido le servirá Alcaraz como 'aprendizaje' para el futuro.