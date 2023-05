Carlos Alcaraz, por segundo año consecutivo, se ha proclamado campeón en Madrid. Otra vez arrasando sobre la tierra batida. Sólo sufrió en la final ante un sorprendente Jan-Lennard Struff, que le forzó el tercer set y le puso en muchas problemas también durante la última manga.

Pero Alcaraz reaccionó. Sacó su mejor tenis y se volvió a convertir en ese tenista que domina toda la pista. Y tras el triunfo, las cuentas. Porque sí, Alcaraz recuperará el número 1 adelantando a Novak Djokovic.

Lo hará si acude a Roma, el torneo previo a Roland Garros. Y lo tiene fácil porque simplemente disputando el primer partido del torneo ya volverá a ser el número 1 del mundo.

El murciano está a cinco puntos del serbio y su sola presencia en Italia le volverá a colocar en lo más alto del ranking, como ya logró tras triunfar en el US Open en 2022.

Alcaraz reconoció tras su victoria que había sufrido mucho: "Yo también soy muy agresivo pero me he adaptado. He intentado ser más tranquilo, enfocarme en mí mismo y mantener mi nivel. Pasamos muchas horas entrenando. Hay golpes que se entrenan y otros que salen de dentro...".

Y lo que le salió de dentro es volver a convertirse en campeón. Con Madrid rendido a sus pies. Próxima parada: Roma... y el número 1 antes de buscar su segundo Grand Slam en Roland Garros.