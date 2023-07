Lo que está haciendo Carlos Alcaraz con tan solo 20 años es impresionante. Con su victoria ante Holger Runeya está en las semifinales de Wimbledon, consiguiendo así llegar a esta ronda en los últimos 3 Grand Slams que ha disputado.

Una leyenda del fútbol como Gary Lineker está siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Londres. El británico que fue máximo goleador del Mundial de 1986 y actualmente colabora con 'BBC' publicó un 'tweet' que no dejó a ningún amante del tenis y aficionado del fútbol indiferente.

"Qué talento Alcaraz. Se mueve como un futbolista, con la potencia y el ritmo de Cristiano Ronaldo y la destreza del toque y el sentimiento de Leo Messi, pero con una raqueta", expresó Lineker.

What a talent, @carlosalcaraz is. He looks and moves like a footballer, with the power and pace of a Ronaldo, mixed with the deftness of touch and feel of a Messi, but with a racket.