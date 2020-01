Los homenajes a Kobe Bryant se continúan sucediendo tras conocer la noticia de su fallecimiento en el accidente de helicóptero. Y en el primer Gran Slam del año que se está jugando, el Open de Australia, también se han visto varios mensajes al exjugador de Los Angeles Lakers. El último ha sido Djokovic.

El serbio homenajeó a Kobe llevando sus iniciales y los números de los dos dorsales que le acompañaron durante toda su carrera deportiva. Tras la victoria de Djokovic frente a Milos Raonic, que le mete en la semifinal del Open donde se enfrentará a Roger Federer, tuvo que responder a las preguntas de John McEnroe. Este le preguntó por Bryant y el tenista se acabó derrumbando sin poder continuar hablando.

"Es uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos, me ha inspirado a mí y a mucha gente durante mucho tiempo", comienza explicando Djokovic, a lo que añade: "Tuve la suerte de tener relación personal con él en los 10 últimos años y cuando he necesitado un consejo de él lo he tenido". Y es que el serbio fue amigo personal de Kobe Bryant.

"Fue mi mentor, mi amigo. Me parte el corazón ver lo que les ha pasado a él y a su hija, es...", comenzó diciendo el serbio, pero la emoción pudo él y no consiguió terminar sus palabras.