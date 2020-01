Kobe Bryant y la noticia de su muerte ha conmocionado no sólo al baloncesto, sino a todo el planeta. Su influencia es tal que ha llegado hasta el Open de Australia, donde hemos podido ver varios homenajes a 'La Mamba Negra'.

En la grada, aficionados con la camiseta del 24; en la pista, Kyrgios entró con la camiseta del 8. Distinto número, misma 'Mamba'. Tras el partido, que ha acabado con victoria de Nadal en cuatro sets, el español ha querido recordar la figura de Bryant.

"Me he despertado con esta terrible noticia. Estoy muy triste. Ha sido uno de los grandes deportistas de la historia", ha comentado Nadal, que llevaba una gorra de Los Angeles Lakers, equipo de Kobe Bryant durante toda su carrera.

"No he pasado mucho tiempo con él, pero le he conocido. Tengo un amigo muy cercano que ha estado jugando con él mucho tiempo, Pau Gasol. Su espíritu de superación, de trabajo duro... ha sido una inspiración para todos. Es uno de esos días que quieres olvidar, pero Kobe Bryant estará en nuestros corazones siempre", concluye Nadal.