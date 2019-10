Andy Murray está de vuelta. El escocés, que rozó la retirada por problemas en su cadera, ha ganado de nuevo un torneo ATP tras hacerse con el último hace dos años en Dubai al vencer a Verdasco. Esta vez ha sido en Amberes, donde el que fuera número 1 ha vencido a Stan Wawrinka en tres sets para celebrarlo con unas buenas lágrimas de felicidad.

"Significa mucho para mí. No me lo esperaba y estoy muy feliz, sobre todo tras los problemas que he tenido en los últimos años. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho", comentó Murray tras hacerse con este ATP 250 en una dura final ante Wawrinka.

No fue el único encuentro duro que tuvo que disputar, pues en cuartos y en semifinales sufrió y mucho ante Copil y Humbert, respectivamente. En ambos duelos, Murray rozó las dos horas y media de partido.

El escocés incluso tenía en duda de si se iba a retirar tras jugar en Wimbledon, pero lejos de eso en Queen's ganó el título de dobles junto al español Feliciano López. En enero de este año se le implantó una prótesis de cadera.

Andy es ahora mismo el número 243 del mundo y se convierte, de esta forma, en el jugador con ránking más bajo en ganar un torneo ATP desde Pablo Andújar.

Te puede interesar

A Federer le gustaría dar clase en la Academia de Nadal... ¡y le piden el currículum!

Cori Gauff y otros niños prodigio del deporte: Nadal, Chang, Ledecky, Comaneci, Verstappen...

La 'niña prodigio' del tenis: Cori Gauff gana su primer torneo WTA con tan solo 15 años

Wimbledon: solo Murray ha sido capaz de romper la hegemonía Federer-Djokovic-Nadal desde 2003