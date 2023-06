Es evidente que Novak Djokovic es claro favorito para conquistar Wimbledonpor el simple y llano hecho de que ha ganado los últimos cuatro. No obstante, su monólogo sobre hierba se extiende desde antes incluso de que 'Nole' iniciara la increíble racha de ganar cuatro grandes sobre hierba seguidos.

Hay un dato que no solo ensalza la figura de Djokovic en Londres si no que pone en valor la efectividad del serbio en los partidos importantes. El jugador con más Grand Slams de la historia no ha perdido en la pista central de Wimbledon desde el año 2013, cuando Andy Murray le negó el título en una final en tres sets.

Ha pasado casi una década en la que Novak ha ganado seis Wimbledons, el que más, seguido por Murray y Roger Federer con solo uno cada uno. La superioridad del balcánico en hierba es indiscutible y todo apunta a que se le presenta una gran oportunidad para conseguir su vigésimo cuarto grande.

Máximo rival de Alcaraz

Novak Djokovic será por tanto el rival a batir de Carlos Alcaraz. El murciano es consciente del dominio de 'Nole' pero ya aseguró que jugar sin el calificativo de favorito le permitía estar mucho más tranquilo. Después de ganar en Queen's y haber vuelto al número 1, Carlitos afronta Wimbledon con la máxima confianza posible pero con los pies en el suelo.