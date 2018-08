Garbiñe Muguruza se despide del US Open tras perder contra Muchova en segunda ronda

Muguruza, duodécima del mundo, estaba barriendo a Muchova sin problemas en el primer set cuando la checa empezó a remontar con el marcador a 5-1, lo que le sirvió para llevarse dos juegos más antes que la española lo ganara.

A partir de entonces, el nuevo estadio Louis Armstrong, medio vacío por la cercanía a la medianoche y la tracción de Rafael Nadal, que jugaba en la pista principal, vio sufrir a Muguruza, que peleó cada punto.

La checa llegó a superar a la española por cuatro juegos a uno en el segundo set, que ganó por 6-4, y, sin aprovechar la pausa a la que tenían derecho para refrescarse por la política de "calor extremo", las tenistas hicieron de su duelo el último evento de la jornada.

Pasadas las dos horas de disputa, en las que Muchova se acercó a la red y pilló desprevenida varias veces a Muguruza, la tercera manga tenía bloqueado el tercer punto pero fue la checa quien superó la ventaja, dando la vuelta a una situación que favorecía a la española.

El partido, que vio imponerse a Muchova en el tercer y decisivo set, duró finalmente dos horas y 28 minutos, durante los cuales ambas cometieron dos faltas dobles y la checa tuvo casi cuatro veces más saques ganadores (8). Muchova se enfrentará en la tercera ronda a la australiana Ashleigh Barty, décimo octava favorita del Grand Slam, que venció a la checa Lucie Safarova por 7-5 y 6-3.

A stunning upset in Louis Armstrong Stadium as qualifier Karolína Muchová defeats Muguruza 3-6, 6-4, 6-4!

In just her 3rd tour level match, she will now face Ash Barty in R3...#USOpen pic.twitter.com/0dfiBCWlRb