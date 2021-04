Benoit Paire no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio. No estará ya no por lesión o por decisión propia, sino porque la propia Federación Francesa de Tenis le ha excluido tras una reunión en la que han decidido sancionarle por "comportamiento profundamente inapropiado" en Buenos Aires y en Montecarlo.

"A propuesta del director técnico Nicolas Escudé y tras la consulta con Sebastien Grosjean, capitán del equipo de la Copa Davis, el Comité Ejecutivo de la FFT ha decidido excluir a Benoit Paire para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio por comportamiento profundamente inapropiado", relata el texto.

Paire realizó en Buenos Aires uno de los más bochornosos espectáculos que se recuerdan en la historia del tenis. Ante Francisco Cerúndolo, el tenista escupió, maldijo, forzó dobles faltas... y luego remató en redes sociales: "Al final vale la pena chupar".

Y, por primera vez, la Federación de Francia entró de oficio. Tuvo en cuenta su carta de disculpa y Paire se fue sin sanción, pero en Montecarlo lo volvió a hacer cuando perdió ante Jordan Thompson.

"Me importa una mierda este partido. El circuito está podrido y no me retractaré. Me da igual ganar o perder", afirmó.

La Federación reaccionó: "Estás palabras son poco éticas para el deporte y para los valores del tenis. Sus comportamientos son inapropiados, antideportivos y repetitivos, y son inadmisibles".

Así pues, la decisión ha sido la de vetarle de la cita olímpica de Tokio 2020. Además, le han ofrecido "apoyo para superar el periodo actual" y que pueda recuperar "la serenidad y el placer de jugar".

