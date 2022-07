Mientras todo el mundo del tenis y del deporte en general se rinde ante Rafa Nadal por su excelso nivel en Wimbledon a pesar de llegar justísimo después de someterse a un nuevo tratamiento en el tobillo izquierdo y de aguantar el intenso dolor en su abdomen, el manacorí aún tiene detractores, y no solo franceses.

El italiano Fabio Fognini, número 63 del mundo, ha cargado contra el balear por, según él, haber fingido frente a Taylor Fritz una nueva lesión.

Usando un titular de la prensa italiana, el tenista ironizó con las 4 horas y 20 minutos, deslizando que un jugador lesionado no puede jugar tanto tiempo.

"Chicos, no creáis todo lo que leéis, POR FAVOR", añade en una historia publicada en Instagram que deja de 'mentiroso' a Nadal a pesar de los constantes y sinceros gestos de dolor de Rafa sobre la pista central de Wimbledon.

Fognini, que cuenta con cuatro victorias y 13 derrotas frente a Nadal, ya tuvo un fuerte desencuentro con el número 3 del mundo en la final de Hamburgo 2015.

"No me rompas los huevos, si haces siempre lo mismo, cada vez. No hables conmigo. Siempre haces lo mismo, siempre lo mismo. Ya se lo dije (árbitro) antes del partido y él no ha hecho nada", le gritó el italiano ante la demora en el saque por parte del español.

Ahora, con Fognini hundido en el ranking ATP y Rafa más cerca de levantar su 23º Grand Slam, el italiano ha visto un 'buen' momento para cargar contra Nadal, que a sus 36 años, y a pesar de las lesiones, parece capaz de todo ante todos.