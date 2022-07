Al término del encuentro de cuartos de final de Wimbledon ante el estadounidense Taylor Fritz, Rafa Nadal estaba exultante sobre la hierba de la pista central del All England Club.

Frente a su verdugo en Indian Wells, el manacorí supo sobreponerse a las constantes adversidades que surgieron. En el segundo y tercer set, Nadal sufrió intensos dolores en la zona abdominal.

De hecho, tuvo que requerir asistencia médica en el vestuario en lo que parecía el preludio de una obligada retirada, pero el ganador de 22 Grand Slam está hecho de otra pasta.

A su regreso a la pista, su padre, Sebastián, y su hermana, Maribel, le hicieron gestos para que se retirase, pero Nadal prefirió continuar.

Finalizado el partido con victoria para Rafa tras una épica remontada y un quinto set de infarto, el balear explicó qué le sucede en el abdomen.

"El cuerpo está ben, pero en el abdominal hay algo que no funciona. A partir del 3-1 del primer set, cada vez que sacaba me daba un latigazo ahí abajo He pensado que no sería capaz de acabar el partido", señaló en rueda de prensa.

¿Por qué no se retiro?: "Es cierto que tanto mi padre coomo mi hermana me pedía que lo dejara. Pero la energía de la pista me ha ayudado por lo que gracias por eso. No es fácil retirarse de unos cuartos de Wimbledon".

En semifinales ya espera Nick Kyrgios, aunque Rafa, por el momento, no sabe si llegará en condiciones óptimas: "No lo sé, necesito la información correcta, que me la dará las pruebas, y necesito escuchar a las personas que saben. Si lo tuviera decidido no haría un show aquí estoy aquí porque no tengo una decisión".

"Es una decisión del jugador pero también del equipo. A nivel de cuerpo tengo poco descanso cuando no es una cosa es otra. Estoy preocupado porque sé el dolor que he tenido y el que he pasado", zanjó Rafa.