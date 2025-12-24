Ferrero explica su ruptura con Carlos Alcaraz: "Si nos hubiéramos sentado a hablar..."

El ya exentrenador de Carlos reconoce que las dos partes no estaban de acuerdo en algunos temas importantes en su nuevo contrato.

Juan Carlos Ferrero rompe su silencio. Después de terminar su etapa como entrenador de Carlos Alcaraz, es la primera vez que explica qué ha ocurrido. Lamenta que no se hayan sentado a hablar para reconducir los puntos del contrato en los que no estaban de acuerdo. Aunque reconoce que con el tenista sólo habló para preguntarle si estaba al tanto de las diferencias en el contrato.

Así lo cuenta en 'Marca': "Bueno, a ver, todo parecía que iba a seguir bien. Sí que es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos...".

"Como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Como en todos los contratos uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí. Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros caminos", dice el ya exentrenador de Alcaraz.

Califica la relación como "espectacular": "Yo creo que el año ha sido muy bueno a nivel de resultados y la relación entre los dos ha sido todo el año espectacular. No hemos tenido peleas en ningún momento".

Cree que la llegada de Samuel López al equipo también les ayudó: "La entrada de Samuel ha dado un aire fresco al equipo para que la relación pudiera durar de futuro. Ha sido un año muy bueno y, al acabar en Turín, sí que es verdad que todos teníamos la idea de que íbamos a seguir...".

"Luego ha pasado lo que ha pasado y separamos nuestros caminos, pero en principio la idea era seguir y por eso yo le dije en el comunicado", detalla Ferrero.