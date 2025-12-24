¿Puede afectar a Alcaraz el cambio repentino de entrenador? Juan Carlos Ferrero responde

El ya exentrenador de Carlos reconoce que sí le puede afectar, pero que a nivel de tenis es capaz de "superar esto e ir con muy buen nivel" a Australia.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ya no trabajan juntos. Han separado sus caminos y no estarán en el Open de Australia. Al ya exentrenador, en una entrevista en 'Marca', le han preguntado si este cambio puede afectar al tenista. Y aunque reconoce que es algo "complicado", ve al murciano muy preparado tenísticamente.

Así lo explica: "Obviamente los cambios así siempre son complicados por lo inesperados. A nivel tenístico, creo que Carlos es capaz de superar esto e ir realmente con muy buen nivel a Australia intentando dejar de lado esta situación".

Cree que a su lado, con Samuel López, está la persona ideal para que le ayude a seguir progresando: "Samuel es una persona que le conoce muchísimo. Al haber estado tanto tiempo conmigo detrás cuando estábamos entrenando más tiempo aquí en la academia y el último año ha cogido mucha experiencia para poder llevar el barco en solitario a nivel de entrenador".

Reconoce que había "desgaste", claro, pero que era algo normal: "Desgaste cuando pasas tanto tiempo pues siempre hay un poco. Creo que el viajar tanto, el pasar tanto tiempo fuera de casa, ese tipo de cosas, a uno le va desgastando".

"Lo que pasa es que entre unos y otros nos apoyábamos mucho dentro del equipo y una de las razones para meter a Samuel era para que no se erosionara esa relación. Todas esas semanas nos venían bien. El poner palabras nuevas, formas de decir las cosas con el mismo objetivo pero de diferente manera. Y una de los métodos para evitar el desgaste era este", explica Ferrero.

El ya exentrenador de Carlos ha roto su silencio y ha hablado de muchísimas cosas sobre su relación y el futuro. Pero ha querido dejar claro que la relación entre tenista y entrenador siempre fue muy buena y que no se ha roto por ese motivo.