Muere el futbolista alemán Sebastian Hertner al caer desde un telesilla a 70 metros de altura

El jugador del ETSV Hamburg ha fallecido a los 34 años cuando se encontraba esquiando durante sus vacaciones en Montenegro.

Tragedia en el fútbol alemán. El jugador Sebastian Hertner, que fue convocado por las inferiores de la selección alemana, ha fallecido a los 34 años en un accidente en Montenegro, donde se encontraba de vacaciones esquiando junto a su familia y a algunos amigos.

Según informan diferentes medios, Hertner sufrió un accidente en el telesilla, cayendo de 70 metros de altura.

Una de las sillas se desprendió del cable y cedió hacia el lado donde se encontraba Hertner, cayendo al vacío. Su mujer resultó herida de gravedad al quedar atrapada en el mismo telesilla.

La Fiscalía de Montenegro ha abierto una investigación sobre lo ocurrido y ha ordenado el cierre de la pista de esquí donde ocurrió el accidente.

Su actual club, el ETSV Hamburg, le ha despedido con un emotivo comunicado: "Con gran tristeza tenemos que anunciar que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian".

Hertner, internacional sub'19 con Alemania, jugó en equipos como el Stuttgart, el Shalke, el 1860 Múnich, Erzgebirge Aue, Darmstadt y Lübeck, entre otros.