Ahora

Ya en segunda ronda

El exnúmero 1 que ve a Alcaraz claro candidato en el US Open: "Aunque lleve meses sin competir..."

Evgeny Kafelnikov, exnúmero 1 del mundo, está convencido de que el tenista murciano puede proclamarse campeón del US Open.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz ha empezado el US Open arrasando. A pesar de llevar varios meses fuera de las pistas por su lesión en la muñeca, en su debut se llevó por delante a Roman Safiullin en tres sets. Y los expertos no se atreven a descartarle en la lucha por el título.

Evgeny Kafelnikov, exnúmero 1 del mundo, ha dicho en palabras que menciona 'Punto de Break', que confía en las opciones del tenista murciano.

"Alcaraz tiene un aura que le permite sentirse candidato a todo incluso después de cuatro meses sin competir. Todos sus rivales saben que no se enfrentan a un jugador normal, sino a un tenista cuyos resultados han sido impresionantes", dice el ruso.

Cree que su recuperación será muy rápida: "Para mí, no significa demasiado que lleve meses sin competir. Puede recuperar su mejor nivel en un instante y optar a ganar Grand Slam con un tenis brillante".

Su preocupación es cero y está convencido de que dará mucha batalla en Nueva York: "No estoy preocupado por Carlos, es de esos jugadores capaces de sobreponerse a este tipo de situaciones".

Carlos se enfrentará al portugués Jaime Faria en segunda ronda. El partido se jugará en la madrugada del miércoles al jueves no antes de las 2.10 horas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis migratoria de Ceuta | El director de la Policía asegura a Marlaska que el informe "no atribuye a Marruecos la planificación o ejecución" de la entrada masiva a Ceuta
  2. Ratas, cucarachas y sarna en la residencia de ancianos Reina Sofía de Madrid
  3. Un juez cita a declarar a Begoña Gómez como investigada por denuncia falsa contra Vito Quiles
  4. Alemania identifica a dos sospechosos en relación con el ataque ruso contra Leipzig
  5. Irán lanza una oleada de ataques contra objetivos de EEUU en represalia por los recientes bombardeos
  6. Se cumplen 20 años de 'Back to Black', el disco de Amy Winehouse que devolvió el soul al olimpo de la música