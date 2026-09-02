El exnúmero 1 que ve a Alcaraz claro candidato en el US Open: "Aunque lleve meses sin competir..."

Evgeny Kafelnikov, exnúmero 1 del mundo, está convencido de que el tenista murciano puede proclamarse campeón del US Open.

Carlos Alcaraz ha empezado el US Open arrasando. A pesar de llevar varios meses fuera de las pistas por su lesión en la muñeca, en su debut se llevó por delante a Roman Safiullin en tres sets. Y los expertos no se atreven a descartarle en la lucha por el título.

Evgeny Kafelnikov, exnúmero 1 del mundo, ha dicho en palabras que menciona 'Punto de Break', que confía en las opciones del tenista murciano.

"Alcaraz tiene un aura que le permite sentirse candidato a todo incluso después de cuatro meses sin competir. Todos sus rivales saben que no se enfrentan a un jugador normal, sino a un tenista cuyos resultados han sido impresionantes", dice el ruso.

Cree que su recuperación será muy rápida: "Para mí, no significa demasiado que lleve meses sin competir. Puede recuperar su mejor nivel en un instante y optar a ganar Grand Slam con un tenis brillante".

Su preocupación es cero y está convencido de que dará mucha batalla en Nueva York: "No estoy preocupado por Carlos, es de esos jugadores capaces de sobreponerse a este tipo de situaciones".

Carlos se enfrentará al portugués Jaime Faria en segunda ronda. El partido se jugará en la madrugada del miércoles al jueves no antes de las 2.10 horas.

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