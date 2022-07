Rafa Nadal, 22. Novak Djokovic, 21. Roger Federer, 20. Esa es la clasificación actual de títulos de Grand Slams de la historia. Pero ni mucho menos todo escrito. Porque todo el mundo espera que sigan ganando.

Pero... ¿quién será el mejor cuando los tres se retiren? Goran Ivanisevic, entrenador del serbio, ha hecho sus apuestas y cree que será Federer el que quede tercero, no pudiendo luchar con Novak y Rafa.

"Incluso antes de convertirme en el entrenador de Djokovic, dije que ambos acabarían ganando más que Federer. Si están sanos, no hay límite. Creo que ambos seguirán ganando", comenta el entrenador.

"Hablé con Djokovic cuando tenía nueve años, la primera vez que nos vimos. Sin embargo, cuando cumplió trece años, empezamos a trabajar juntos. Llevamos 18 años colaborando, que es un periodo muy largo. Cada vez repetía su deseo de llegar al número 30 de Grand Slams. Esto es lo que quiere Novak. Jugará los próximos cinco años y tendrá la oportunidad de alcanzar este hito", afirma.

Sobre las críticas que ha recibido por no vacunar contra el coronavirus, asegura que apoya su decisión: "Él no quiere vacunarse, no quiere meterse eso en el cuerpo pero nunca ha dicho que el resto no se vacunen. Respeto y apoyo su decisión".

"Cuando hay gente que le proclama como un líder o como alguien que ejerce una mala influencia sobre la gente se equivocan", cierra Ivanisevic.

Esa no vacunación hará que Djokovic no pueda participar en el US Open. Tampoco pudo hacerlo en Australia por las mismas razones. Una nueva oportunidad para Nadal de aumentar su ventaja de grandes.