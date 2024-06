Carlos Alcaraz cayó derrotado en Queen's frente a Jack Draper, acabando con su imbatibilidad en hierba durante los últimos dos años. El murciano se despide del torneo en segunda ronda dos semanas después de conquistar Roland Garros y con Wimbledon a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, el de El Palmar sí que ha podido sacar alguna conclusión, aunque no de su juego... Más bien, Alcaraz se ha mostrado bastante disconforme con la última regla impuesta por la ATP y que, según Carlitos, "es mala para los jugadores".

Esta nueva norma afecta al tiempo que existe entre punto y punto. En un nuevo intento de la ATP por acabar con los tiempos muertos, durante esta semana se ha implementado el reloj automático, el cual se activa nada más finaliza el punto y reduce el tiempo de los tenistas para preparar el siguiente. Hasta ahora, este reloj lo activaba el juez de silla, quien solía ser más generoso con los jugadores.

Esta decisión ha resultado ser muy criticada por algunos tenistas, entre ellos Carlos Alcaraz, tal y como recoge EFE: "Si acabo el punto en la red, no me da tiempo ni a ir a por las pelotas. No me refiero a ir a por las toallas, no, estoy hablando de que no hay tiempo ni para ir a por las bolas. Es una locura, es algo que jamás había visto en este deporte".

La próxima cita del circuito es Wimbledon, tercer Grand Slam del año. Un torneo en el que no se aplicará esta nueva norma, la cual aún se está probando en torneos con menos nombre.