Novak Djokovic es la gran duda del Open de Australia 2022. Lo es por la vacuna del coronavirus, una que según parece será obligatoria para participar en el primer grande de la temporada. El serbio no ha confirmado si se la ha puesto o no, y tampoco ha confirmado si va a estar o si no va a estar en el torneo oceánico.

"No lo he decidido. Decidiré después del comunicado oficial de Tennis Australia", comentó.

Lejos de acallar los rumores, estos siguen adelante: "No hablaré más de ello. No quiero ser parte de las especulaciones".

Djokovic, de momento, está en el Masters 1000 de París para proseguir con sus objetivos de esta temporada: "Quiero el número 1 y la Copa Davis".

"Este 2021 ha sido un éxito, pero también agotador. He tenido que lidiar con varias cosas tanto dentro como fuera de la pista", afirma.

Djokovic reconoce que ahora es un tenista mucho más maduro: "He aprendido a aceptar las derrotas. Las veo como una oportunidad para crecer".

"¿Nueva York? Fue el mejor y el peor momento. Decepcionante, pero con el amor de la gente. No me había pasado nunca antes. Es una victoria que me llevaré de por vida", sentencia.