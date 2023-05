Novak Djokovic dejó atónitos a los medios presentes en París cuando dijo en la previa de su estreno que "las cosas ya no son como antes". Se desataron las dudas acerca de su estado físico y emocional, y el serbio trató de explicarlo de la manera más sincera.

"Me refería a la manera en que mi cuerpo es capaz de recuperarse...cada vez tengo más dificultades, siento dolores con mayor frecuencia y la verdad es que siempre pasa algo, casi cada semana tengo algún problema físico", destacó.

A corazón abierto 'Nole' sumió que ha perdido la pasión con el paso del tiempo: "No sé cuánto tiempo me mantendré motivado teniendo en cuenta esto y el hecho de que he conseguido ya casi todo lo que se puede lograr en el mundo del tenis".

"Estoy siendo muy honesto con vosotros, me he hecho varias veces la pregunta de hasta cuándo sentiré el fuego competitivo para continuar", expresó el ganador de 22 Grand Slams.

"Ahora mismo, el deseo sigue ahí. pero tengo 36 años y las cosas pueden cambiar rápidamente", comentó. "La historia de este deporte sigue en juego, casi en cada torneo puedo batir algún récord, pero aún tengo ganas de continuar", recalcó el actual número 3 del mundo.

Sus dudas podrían deberse a la poca continuidad que ha tenido en pista los últimos meses. Además, sin Nadal ni Federer todo es más difícil.

"Cada vez surgen más jóvenes en tendencia al alza. Siento que necesito establecerme objetivos claros y diseñar un camino claro para alcanzarlos", desveló. "Veremos cuánto tiempo más quiero seguir llevándome al límite para intentar vencer", concluyó Djokovic.

Sus posibilidades en Roland Garros

Por primera vez Djokovic siente que tiene más opciones de ganar en Roland Garros. Esto se debe a que ya no está Nadal, el rey de la arcilla: "Que Rafa no está aquí cambia las cosas... sé que he ganado dos veces este torneo y que puedo jugar bien", dijo.

El serbio sabe que si se adapta a la superficie y encuentra su mejor tenis puede coronarse: "Estoy sintiéndome cómodo en la semana de entrenamientos y las condiciones algo más lentas de las bolas y la pista pueden favorecerme".

Novak Djokovic debutará ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic, donde inicia su camino en París. Si todo sigue su curso podría verse en semifinales con Alcaraz.