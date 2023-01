Novak Djokovic ya ha dejado atrás todo lo que le pasó en 2022 en Australia. El serbio, que vio cómo le retiraban el pasaporte por no estar vacunado de COVID y aún así entrar en el país, afronta el primer Grand Slam del año con confianza y con la alegría de poder "jugar al tenis".

Y es que 'Nole' lo tiene claro: "He venido aquí a jugar al tenis... que es lo que quería hacer el año pasado".

"Si pongo en una balanza lo bueno y lo malo que he vivido aquí, siempre habrá cosas positivas", insiste Djokovic.

El serbio, además, está feliz pro cómo le han recibido: "Ya no me siento un villano, que es como me trataron algunos medios".

"Si no fuera capaz de pasar página con lo que pasó el año pasado, no estaría aquí", afirma Novak.

Djokovic, además, habla de cómo le ha ido todo con el resto de compañeros: "No he ido preguntando a todos, pero con los que he hablado ha ido bien".