Rafa Nadal no está pensando en retirarse tras Roland Garros. Tras semanas de continuos rumores y una afirmación de Alexander Zverev que así sería, el balear se ha encargado de desmentirlo.

El tenista alemán había afirmado en una entrevista que Nadal se iba a retirar después del Grand Slam francés. En respuesta, el actual número dos del mundo zanjó los rumores en una entrevista en 'Eurosport'.

"No sé lo que va a pasar. Yo a seis meses vista no suelo opinar. Con Zverev tengo una muy buena relación, pero no tanto para confesarle algo si fuera de esta manera", comentó Nadal en respuesta a las declaraciones del alemán.

Además, por si había quedado algún tipo de duda, fue más rotundo al respecto: "La realidad es que estoy aquí (en Australia) para jugar al tenis. Intentar hacer un gran 2023, seguir luchando por las cosas que he luchado durante toda mi carrera deportiva. Yo no estoy pensando en mi retirada. Yo creo que vosotros sí lo estáis pensando semana tras semana porque así me lo demostráis en cada rueda de prensa. Yo seguiré respondiendo lo mismo cada vez que me respondéis".