La temporada 2023 en el tenis ya ha arrancado y el Open de Australia está a la vuelta de la esquina. Allí parte como uno de los favoritos Rafa Nadal, actual número 2 de la ATP, y alguien al que le quedan pocos meses de carrera según Alexander Zverev.

El tenista alemán, en declaraciones a 'Eurosport', se encargó de hacer este loco pronóstico al ser preguntado sobre algo que cree que ocurrirá este año: "Rafa Nadal lamentablemente se retirará tras Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós".

Zverev se sumó a la vertiente de rumores que afirman que la retirada del tenista balear está cerca. Y para el alemán está a solo cinco meses vista.

Estas declaraciones llegan después de que el propio Nadal desmintiera los rumores de una posible retirada en una rueda de prensa durante la United Cup: "Últimamente, cada vez que vengo a una rueda de prensa, parece que me tengo que retirar. Es como si estuvierais muy interesados en que eso pasara. No sigan porque estoy aquí para jugar al tenis y el momento de retirarme no ha llegado por el momento".